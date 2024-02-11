عصابة بنغلاديشية تخطف عمالة من نفس الجنسية وتطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم 

أخبار ليبيا 24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة نجح في ضبط عصابة من الجنسية البنغلاديشية تخطف أشخاصًا من نفس الجنسية وتطلب فدية من ذويهم.

وأوضحت المديرية أن أحد العمالة الوافدة بنغلاديشي الجنسية تقدم بشكوى ضد ثلاثة أشخاص من نفس الجنسية قاموا بخطفه وطلب فدية مالية من ذويه في بنغلاديش مقابل إطلاق سراحه.

وأضافت المديرية أن ذوي الشاكي قاموا بدفع 10 آلاف دينار ليبي، موضحة أنه أكد أن المنزل الذي تم حجزه فيه بطريق النهر ولكنه غير متأكد جيداً من العنوان.

وأشارت المديرية إلى أن رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عقيد أشرف الشلطامي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين.

ولفتت المديرية إلى أن أعضاء التحريات انتقلوا إلى طريق النهر للبحث عن المنازل التي يقطن بها العمالة الوافدة من نفس الجنسية وأسفرت جهودهم عن تحديد مكان المنزل الذي تم احتجاز الشاكي به.

وأكدت المديرية أنه تمت مداهمة المنزل وضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية البنغلاديشية والانتقال بهم إلى القسم وبالاستدلال معهم اعترفوا أنهم يقومون بخطف العمالة الوافدة من دولة بنغلاديش ويقومون بطلب فدية مالية من ذوي المختطفين مقابل إطلاق سراحهم.

وبينت المديرية أن المتهمين اعترفوا أنه يتم دفع المبالغ إلى أُناس بدولة بنغلاديش بالعملة البنغلاديشية (الروبية) وكما اعترفوا أنهم من ذوي السوابق الجنائية في بلادهم ودخلوا الأراضي الليبية عن طريق الهجرة غير الشرعية.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أنه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم.