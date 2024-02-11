طقس متقلب على مناطق شمال البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، طقس متقلب على مناطق شمال ليبيا مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب، تتكاثر احيانا على بعض المناطق، ومن المتوقع فرصة لسقوط أمطار متفرقة يوم الثلاثاء على بعض المناطق.

والرياحجنوبية غربية نشطة السرعة هذا اليوم مثيرة للأتربة والغبار، تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20–24)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الثلاثاء على اغلب المناطق مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل والأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

والرياح جنوبية نشطة إلى قوية تصل سرعتها هذا اليوم (60 كيلومتر/ ساعة) مثيرة للأتربة والغبار خاصة على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر تسبب في هبوط الرؤية الأفقية، تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(18–24)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

وفي الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(23–28)مْ.

أما في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26–28)مْ على أغلب المناطق.