تواصل شفط المياه وتنظيف تجمعات الأمطار في زليتن

أخبار ليبيا 24

تواصل شركة المياه والصرف الصحي أعمال شفط المياه الجوفية وتنظيف تجمع مياه الأمطار في عدة مناطق ببلدية زليتين.

وأعلنت بلدية زليتن استمرار شركة المياه والصرف الصحي في أعمال شفط المياه الناتجة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية من منازل المواطنين في مناطق الرماية والمنطرحة والنشيع.

وتشارك في أعمال الشفط فرقة الطوارئ بمكتب خدمات زليتن التابع لإدارة التشغيل والصيانة المنطقة الوسطي، والإدارة المساندة من منطقة الجبل الغربي ومنطقة طرابلس، والإدارة العامة للأشغال والطوارئ في الشركة.

وأكدت البلدية بمواصلة تنظيف حوض تجميع مياه الأمطار بمحلة البازة من قبل الشركات المكلفة من المؤسسة الوطنية للنفط، وهي مجموعة “وهيبة القابضة”، ومجموعة “المقلة القابضة” بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي.

يشار إلى أن شركة مليتة للنفط والغاز أرسلت مضخات للمساعدة في شفط المياه تقدر سعتها بحولي 75 ألف برميل خلال 6 ساعات، أي ما يعادل 12 ألف برميل في الساعة.