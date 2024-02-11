“تجمع نواب مصراتة” يبحث مع محمد المنفي حالة الانسداد السياسي والوصول إلى انتخابات

أخبار ليبيا 24

بحث “تجمع نواب مصراتة” مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس كيفية التعامل مع حالة الانسداد السياسي والبحث في خيارات الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية موحدة.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة منسق “تجمع النواب مصراتة”، أبوالقاسم قزيط، في تصريح إلى “لأخبار ليبيا 24” اليوم الأحد، إن التجمع ناقش مع رئيس المجلس الرئاسي حالة الاستعصاء التي تواجه البعثة في جمع الفرقاء على طاولة خماسية.

وأوضح قزيط أن اللقاء ناقش التجمع كيفية الدفع بحلول سياسية ليبية بعد تعثر المبادرة الأممية.

وفي ختام اللقاء وجه التجمع إلى الرئيس دعوة لزيارة مدينة مصراتة باعتبار المجلس الرئاسي على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية وبكونه ممثل السلطة السياسة العليا في البلد.