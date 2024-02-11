بعد توقف دام 10 سنوات.. الشروع في تنفيذ محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية

11 فبراير، 2024 10:14 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول مواد لتنفيذ مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية، وذلك بعد توقف الأعمال في المحطة منذ 10 سنوات تقريبًا.

وقالت الشركة في بيان لها السبت إن المواد وصلت عبر ميناء طرابلس البحري، موضحة أن المحطة تنفذها شركة “هيونداي” الكورية، فيما تضم المحطة أربع وحدات توليد بقدرة 350 ميغاوات لكل وحدة.

وأوضح البيان أن المواد جرى شحنها في السابق إلى مصانع الشركة بكوريا لإعادة تقييمها والتأكد من كفاءة أدائها بعد توقف الأعمال بالمشروع منذ العام 2014.

واليوم الأحد، بثت شركة الكهرباء تسجيلا مصورا كشفت فيه عن جانب من أعمال تنفيذ مشروع إنشاء خزاني وقود بمحطة كهرباء غرب طرابلس الغازية الاستعجالية.

11 فبراير، 2024 10:14 ص
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