باتيلي يشدد على قيام شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين بدعم تسوية سياسية لحل الأزمة 

11 فبراير، 2024 10:13 م
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أخبار ليبيا 24 

شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الأحد، على أهمية قيام شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين بدور بناء في دعم تسوية سياسية لحل الأزمة المستعصية. 

وأكد باتيلي خلال لقائه النائب في البرلمان الألماني “البوندستاغ” توبياس باخرله، وسفير ألمانيا لدى ليبيا، مايكل أونماخت  أن هذه التسوية السياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون. 

وتابع المبعوث الأممي :”توافقت آراؤنا على ضرورة انخراط الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا، بحسن نية ودون مزيد من التأخير، في حوار للتوصل إلى توافق سياسي بشأن القضايا الخلافية العالقة، من أجل إحياء العملية الانتخابية وإعادة الشرعية للمؤسسات الوطنية. 

وأضاف باتيلي :”ناقشنا آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد، وأكدنا على الأهمية التي يكتسيها استقرار ليبيا بالنسبة للسلام والأمن الإقليميين”. 

11 فبراير، 2024 10:13 م
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