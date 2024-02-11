الوطنية لمكافحة الفساد توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الدارية 

أخبار ليبيا 24

وقع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اجديد معتوق اجديد، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في إطار بحث فرص التعاون والاستفادة من خدمات المنظمة.

واطلع اجديد، خلال لقائه المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر الهتلان القحطاني، على أنشطة وبرامج المنظمة، ولبحث فرص وآفاق التعاون، والاستفادة من مختلف خدمات المنظمة.

وأكد رئيس الهيئة، على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير البرامج التدريبية المشتركة لرفع كفاءة وقدرات موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وشدد اجديد، على أهمية التعاون الثنائي بين الهيئة والمنظمة في عدد من مجالات التدريب.