الهجرة غير الشرعية بنغازي يضبط 1507 مهاجراً خلال يناير 2024 

أخبار ليبيا 24

كشف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبري، أنه ضبط داخل الاختصاص خلال يناير الماضي عدد 1507 مهاجرًا غير شرعي.

وأضاف الجهاز – عبر مكتبه الإعلامي – أنه بعد اجراء التحاليل الطبية داخل الفرع تبين وجود عدد 52 مصابين بأمراض معدية.

وأفاد جهاز مكافحة الهجرة غبر الشرعية أنه تم تصحيح أوضاع لعدد 1455 بإصدار بطاقات حصر أمني معلوماتي لهم.

وأوضح أن (وحدة الإيواء) بالفرع قامت بتصحيح أوضاع لعدد 565 بإصدار لهم بطاقات حصر امني معلوماتي.

وأشار الجهاز إلى أن قامت وحدة الترحيل، قامت بالفرع بترحل عدد 898 مهاجرًا غير شرعي من واقع 10 جنسيات مختلفة عبر المنافذ الجوية والبرية منهم عدد 142 مصاب وعدد 129 عليهم قيود أمنية.