الشرطة الزراعية: المواشي بالزاوية خالية من الحمى القلاعية والجلد العقدي

11 فبراير، 2024 4:05 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الشرطة الزراعية اليوم الأحد أن بلدية الزاوية خالية من مرضي الحمى القلاعية والجلد العقدي.

جاء ذلك بموجب جولة ميدانية تفتيشية على سوق السبت الشعبي بأبوعيسى قام بها مكتب الصحة الحيوانية ومكتب الإنتاج الحيواني ومركز الشرطة الزراعية الزاوية الغرب وجهاز الحرس البلدي الزاوية الغرب رفقة منسق الزراعة والثروة الحيوانيّة بالبلدية وطبيب بيطري يتبع قطاع الزراعة والثروة الحيوانية الزاوية الغرب.

وبين جهاز الشرطة الزراعية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الجولة تهدف للاطلاع على الوضع الوبائي والصحي للمواشي والأغنام.

ولفت جهاز الشرطة الزراعية إلى أن الطبيب البيطري تولى الكشف على الأغنام وإعطاء نصائح للمربيين والتجار في حالة وجود مرض في المواشي يتم التبليغ عنه في الحال .

وأكد أن الوضع مطمئن وأن البلدية خالية من أمراض الحمى القلاعية ومرض الجلد العقدي.

11 فبراير، 2024 4:05 م
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