الرقابة على الأغذية يعلن عن انطلاق حملة تفتيشية قبل شهر رمضان 

11 فبراير، 2024 8:55 م
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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات، اليوم الأحد، عن انطلاق حملة تفتيشية قبل شهر رمضان. 

وأضاف الزيات في تصريح لـ “أخبارليبيا24” أن الحملة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي، وستكون بكافة مدن ومناطق البلاد. 

وقال مدير المكتب، إن الحملة ستكون مستمرة حتى بعد شهر رمضان المبارك، ينظمها مكتب الرقابة الداخلية بالإدارة تحت عنوان “الحملة الوطنية لحماية المستهلك”. 

وأوضح الزيات، أن الحملة تستهدف محال الغذائية والمخابز والقصابين والسلخانات، للتفتيش والتأكد من مدى التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، والإجراءات القانونية. 

11 فبراير، 2024 8:55 م
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