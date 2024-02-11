الدبيبة يطالب بجدول زمني لمشروعات الساحل الغربي

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عقد رئيس الوزراء بحكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا مع عمداء بلديات الساحل الغربي، بحضور وزراء الحكم المحلي والتربية والتعليم والداخلية المكلف والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، وذلك للوقوف على الصعوبات التي تواجه البلديات في أداء مهامها لتقديم الخدمة للمواطنين.

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد، إن عمداء البلديات قدموا عددا من المشاكل التي تواجههم، خاصة في القطاع الصحي والتعليمي إلى جانب تحديات الوضع الأمني ودعم مديريات الأمن لأداء دورها في استقرار البلديات والقضاء على الجريمة والتهريب، إلى جانب رفضهم الإجراءات المتخذة بشأن إنشاء أجسام غير شرعية من جهات غير قانونية بهدف إثارة الفتن وزعزعة الأمن.

ووجه الدبيبة خلال الاجتماع الوزارات والأجهزة التنفيذية، بضرورة وضع جدول زمني للمشروعات الجاري تنفيذها ببلديات الساحل الغربي، والتركيز على المشروعات الخدمية، والتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع في جهودهما لمحاربة التهريب والجريمة والتواصل المستمر بين كافة، ومع مؤسسات الدولة لمعالجة كل المختنقات التي تواجه البلديات.

حضر الاجتماع عمداء بلديات (الزاوية_المركز والزاوية_الجنوب والزاوية_الغرب وصرمان والمنشية ورقدالين وزوارة والجديدة و صبراتة والعجيلات والجميل).