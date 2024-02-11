الإمارات تشيع 4 من جنودها قتلوا في عملية إرهابية بالصومال

شيعت الإمارات 4 من منتسبي قواتها المسلحة قتلوا في عملية إرهابية بالصومال، حيث وصلت أمس إلى «مطار البطين الخاص» في العاصمة أبوظبي جثامين منتسبي القوات المسلحة، وذلك على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة.

هذا وجرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثامين الشهداء، حيث كان في الاستقبال عدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع الاماراتية وعدد من أسر الشهداء وذويهم.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة اثنين آخرين استشهد أحدهما بعد الوصول إلى أرض الوطن، إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال، خلال أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين الإمارات والصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.