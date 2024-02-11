استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن قطر سيحقق اللقب الجديد للعرب لأن أغلب عناصره من الأجانب

أخبار ليبيا 24

توج المنتخب القطري بطلا لكأس آسيا، بعد الفوز على نظيره الأردني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على أرضية إستاد لوسيل، في إطار المواجهة النهائية من البطولة القارية.

بدأت المباراة بضغط عالي من كلا الطرفين، حتى تمكن أكرم عفيف لاعب المنتخب القطري من الانفراد بمرمى الحارس يزيد أبو ليلى وسدد كرة ضعيفة نجاح حارس الأردن من أبعادها إلى ركلة ركنية.

ونجح اللاعب أكرم عفيف من تسجيل هدف منتخب قطر في المباراة بالدقيقة 22 عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح العنابي، بعد إعاقة من أحد لاعبي الأردن على عفيف.

وسجل يزن النعمات هدف التعادل لصالح منتخب الأردن في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، بعد كرة عرضية متقنة من زميله حداد وسددها النعمات بقوة داخل منطقة الجزاء.

وأحرز أكرم عفيف الهدف الثاني لمنتخب قطر في الدقيقة 72من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح العنابي وتولى أكرم عفيفي تسديدها بنجاح.

وسجل نفس اللاعب الهدف الثالث لصالح قطر بالدقيقة 90+4 من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء، سددها بقوة في شباك المنتخب الأردني.

إحصائيات مذهلة

وشهدت مباراة نهائي كأس آسيا 2023، والتي جمعت بين منتخبي الأردن ضد قطر، إحصائيات مذهلة، جاءت على النحو التالي.

وسدد منتخب قطر في المباراة 8 تسديدات و7 على المرمى، وجاء استحواذ العنابي في نهائي كأس آسيا بنسبة 42%.

وقام لاعبو منتخب قطر بتمرير الكرة 273 بدقة 60%، وارتكبوا 15 خطأ، وحصلوا على 6 ضربات ركنية، ووقعوا في مصيدة التسلل 4 مرات، فيما حصل لاعبي العنابي على بطاقتين صفراوتين.

بينما سدد منتخب الأردن أمام قطر في نهائي كأس آسيا 2023، 16 تسديدة و6 على المرمى، وبلغت نسبة استحواذه 58%.

ومرر لاعبو منتخب الأردن الكرة 357 مرة بدقة 79%، وارتكبوا 14 خطأ، وحصلوا على 7 ركنيات و4 بطاقات صفراء، ووقعوا في مصيدة التسلل مرة.

تعليق العاهل الأردني

وعلّق العاهل الأردني، عبد الله الثاني بن الحسين، على خسارة منتخب بلاده أمام منتخب قطر في المباراة النهائية من نهائيات كأس آسيا، بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وكتب العاهل الأردني عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “عفيه يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة. قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى. كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية”.

وحرص الملك عبد الله الثاني على تهنئة منتخب “العنابي” باللقب، قائلاً: “نهنئ الأشقاء القطريين وأخي الشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها. موضع فخر للعرب بلوغ النهائي”.

الحكم الصيني متهم بالرشوة

وقرار الحكم الصيني باحتساب 3 ضربات جزاء لقطر في المباراة النهائية أثار الشكوك حوله، واتهمه البعض بالانحياز للمنتخب صاحب الأرض وظلم الأردن.

بعض المشجعين الأردنيين الغاضبين رأوا في تعليقاتهم عبر مواقع التواصل، أن ضربات الجزاء الثلاثة لصالح الأردن ضد منتخبهم لم تكن جميعها مستحقة وأن الحكم الصيني انحاز للعنابي صاحب الأرض.

اتهامات سابقة

جدير بالذكر أنه منذ إعلان الاتحاد الآسيوي، الخميس، عن اسم الحكم الذي سيدير مباراة نهائي كأس آسيا بين الأردن وقطر، وهو الحكم الصيني “ما نينغ”، سادت موجة جدل واسعة مواقع التواصل وسط تشكيك بنزاهة هذا الحكم واسترجاع ماضيه.

حيث وصف ناشطون اختيار هذا الحكم الصيني لإدارة النهائي “بالمصيبة” لافتين إلى أن الاتحاد الآسيوي سبق أن أثبت عليه أنه تلقي رشوة من نادي “بيرسبوليس” الإيراني في 2015- 2016 بمباراته ضد النصر السعودي.

حيث احتسب الحكم الصيني آنذاك ركلة جزاء من وحي خياله وتم معاقبته، بإيقافه عن التحكيم آسيويًا لمدة 4 أشهر فقط، ليعود بعدها دون أي مشكلة في واقعة فجرت جدلا وقتها.

حيث احتسب الحكم الصيني “ما نينغ” ضده 3 ركلات جزاء خلال نصف ساعة. مما تسبب في خسارته أمام العين وقتها على ملعبه 2-1 وخروجه من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “برأيك | النهائي العربي يتكرر للمرة الثالثة في كأس آسيا.. فمن سيحقق اللقب الجديد للعرب؟

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت أن قطر سيحقق اللقب الجديد للعرب لأن أغلب عناصر المنتخب القطري من الأجانب المتحصلين على الجنسية القطرية .

وقال “Moad Salem” أين العرب في منتخب قطر .

ومن جهته، توقع “Albarhme M Bader” الفوز للأردن “نشامي يا كبدي” كلا قطريين نبي نعرف شيء عربي فيهم ولا حتي قطري، حسب وصفه .