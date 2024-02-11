أكرم عفيف يكشف عن أسباب احتفاله الطريف بأهدافه في مرمى الأردن

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كشف نجم منتخب قطر وهداف كأس آسيا لكرة القدم أكرم عفيف عن سبب احتفاله بطريقة طريفة خلال المباراة النهائية التي أحرز فيها ثلاثية “هاتريك” قادت “العنابي” للفوز على الأردن 3-1 والاحتفاظ باللقب.

وقال عفيف في المؤتمر الصحافي عقب المباراة “ما قمت به هو من أجل زوجتي التي تحمل الجنسية الكويتية وكانت تشاهد أول مباراة لي هنا”.

وكان عفيف يرفع ورقة تظهر رسم الجوكر ومن الجهة الأخرى حرف “إس” وهو الحرف الأول لزوجته”.

وأضاف عفيف الذي جاءت أهدافه الثلاثة من ركلات جزاء “أنا سعيد بالفوز أكثر من الهاتريك، لا أستطيع أن أصف شعوري بكلمات. ما تحقق ليس بالسهل ونحن ندين بذلك إلى المدرب”.

وتحدث عن إمكانية الاحتراف مجددا في أوروبا بعد أن خاض تجربة في ثلاثة أندية وقال “أنا راغب بذلك، القرار ليس سهلا، الأمر يتعلق بقراري وقرار زوجتي والنادي الذي ألعب فيه والاتحاد الذي أنتمي إليه”.