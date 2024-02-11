أحزاب سياسية في باكستان تنظم مظاهرات بدعوى وقوع تزوير في الانتخابات

نظمت العديد من الأحزاب الباكستانية، الأحد، مظاهرات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد، بدعوى وقوع تزوير في الانتخابات العامة التي جرت مؤخراً.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، تقدم المظاهرات حركة الإنصاف، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، وحزب “جمعية علماء الإسلام”.

ودعت حركة الإنصاف، إلى التظاهر أمام مقرات لجنة الانتخابات في عموم البلاد.

هذا وقامت الشرطة في عدد من الأماكن بمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقرات لجنة الانتخابات، ما أدى إلى حدوث بعض أعمال العنف بين الشرطة والمتظاهرين.

وأظهرت نتائج الانتخابات المعلنة حتى صباح السبت، تقدم مرشحين مستقلين مدعومين من حركة الإنصاف، بـ98 مقعدا من أصل 250 مقعدا تم الإعلان عنها رسميا، من إجمالي مقاعد البرلمان (266 مقعدا).