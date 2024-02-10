وزارة العمل بحكومة حماد تبحث دعم المشروعات المتوسطة والصغرى مع المصرف الريفي

أخبار ليبيا 24

بحث، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية مع المصرف الريفي، اليوم السبت في سرت، تفعيل مذكرة التفاهم، لدعم المشروعات المتوسطة والصغرى.

وطالب وزير العمل والتأهيل، عبد الله الشارف، المصرف الريفي، بتنفيذ مذكرة التفاهم، الموقعة بينهما، من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغرى والمتناهية الصغر، والتي كان يمولها المصرف في السابق كنوع من القروض.

وقالت الحكومة الليبية، إن تفعيل المذكرة يأتي لأجل توفير فرص للباحثين عن العمل، عبر دعم وزارة العمل والتأهيل، لكافة المؤسسات والقطاعات، التي تساهم في توفير هذه الفرص، للمساهمة في تحسين الدخل، لأصحاب الدخل المحدود وتوفير فرص عمل حقيقية للباحثين عنه.