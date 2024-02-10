هزيمة قاسية لـ أبوسليم على ملعبه أمام الاتحاد المصراتي

أخبار ليبيا 24

تلقى، أبوسليم هزيمة قاسية على ملعبه، بأربعة أهداف مقابل هدف، أمام ضيفه الاتحاد المصراتي، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم السبت.

وأقيمت المباراة، ضمن أولى جولات الإياب، من منافسات المجموعة الثانية، للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. وفي الدقيقة التاسعة، تلقى أبوسليم هدفًا عكسيًا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد المصراتي، بهدف من دون رد.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، تمكن عبدالله سعودي، من تعزيز التقدم للاتحاد المصراتي، بهدف ثانٍ في الدقيقة 67. بعدها، تمكن عبد الميسر أبوشيبة، من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 69.

وفي محاولة ناجحة لتقليص الفارق، سجل عبدالرؤوف الشبلي، هدف أبوسليم الوحيد في الدقيقة 71. لكن سالم عبلو، زاد من غلة الأهداف لفريقه الاتحاد المصراتي، بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 78.

وبهذا الفوز الكبير، تقدم الاتحاد المصراتي إلى المركز الثالث بالمجموعة الثانية، برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد أبوسليم عند 14 نقطة متراجعا إلى المركز الرابع.