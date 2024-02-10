مصر: التطورات في معبر رفح تنذر بمزيد من تدهور الأوضاع في غزة

خلال مؤتمرٍ صحفي عقده مع نظيره البلغاري في القاهرة ، السبت ، حذر وزير الخارجية المصري سامح شُكري من تطورات الأوضاع في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة المتاخمة للحدود المصرية، قائلاً إنها “تنذر بتدهور في القطاع، وتداعيات وخيمة”.

هذا ويستعد الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية في مدينة رفح، آخر ملاذ آمن للنازحين الذين تم تهجيرهم من محافظات أخرى، ويبلغ عددهم نحو مليون و300 ألف، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وحذّر شكري من أن “اتساع رقعة العمليات العسكرية له في غزة تداعيات وخيمة”.

و يأتي التحذير المصري تزامناً مع تحذيرات مماثلة من السعودية والأردن وفلسطين وألمانيا بشأن الاجتياح المحتمل على المدينة وماله من تداعيات “كارثية” على السكان هناك.