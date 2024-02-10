مؤسسة النفط تبدأ في زراعة مليون شجرة ضمن مبادرة “نفكر بالغد” للحد من انبعاثات الكربون

أخبار ليبيا 24

بدأت، المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، في المرحلة الأولى من مشروع زراعة مليون شجرة، ضمن مبادرة “نفكر بالغد” للحد من انبعاثات الكربون.

وقالت المؤسسة، إن المرحلة الأولى انطلقت بمنطقتي العسة والجفرة. وأوضحت أن الحملة تأتي ضمن مبادرة “نفكر بالغد” للحد من انبعاثات الكربون التي أطلقها رئيس مجلس إدارة المؤسسة في قمة المناخ العالمي (كوب 28).

الأهداف

وتستهدف الحملة، غرس مليون شجرة، بـ 40 موقعًا موزعًا على كل مناطق ليبيا، تتناسب أنواع الشتول مع طبيعتها.

كما تستهدف، تحقيق أغراض بيئية متعددة، وزيادة المساحات الخضراء في المناطق التي تقل فيها شتول الغابات وتعزيز الزراعة على التكيف مع مخاطر التغيرات المناخية والصمود في مواجهة الجفاف وعوامل التصحر التي تشهدها أزمة المناخ العالمية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن انطلاق هذه الحملة شهد تعاونًا كبيرًا من عدة جهات، كوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، والجهات التابعة لها، ومؤسسات المجتمع المدني، وطلاب المدارس، والمجالس المحلية بالبلديات، وأفواج الكشافة والمرشدات، ورجال الأمن بالمنطقتين.