كانوا يستعدون للإبحار.. مداهمة وكر للهجرة غير الشرعية في صبراتة

أخبار ليبيا 24

تمكنت مديرية أمن صبراتة من مداهمة أحد أوكار تجميع المهاجرين غير النظاميين بضواحي المدينة استعدادًا لتهريبهم عبر البحر.

وأفادت المديرية، في بيان مقتضب الجمعة، بضبط شخص مسؤول عن إدارة المكان، فضلا عن عدد كبير من المهاجرين كانوا يستعدون للإبحار، دون أن تحدد عددهم.

وأشار البيان إلى التحفظ على المهاجرين، وغلق المكان، واتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص تنفيذًا لأوامر النيابة العامة.

وأعلنت المديرية إحباط محاولة هجرة غير نظامية إلى أوروبا انطلاقا من شواطئ صبراتة، وذلك بعد تلقيها نداء استغاثة من ولي أمر يفيد بتعطل القارب الذي كان على متنه رفقة آخرين بعرض البحر قبالة شواطئ المدينة.