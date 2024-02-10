قطر تتوج ببطولة كأس آسيا 2024 على حساب المنتخب الأردني

على أرضه تُوج منتخب قطر بطلاً لكأس آسيا، بعد فوزه على المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، السبت 10 فبراير 2024.

وخاض المنتخبان القطري والأردني، المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم على ملعب لوسيل، بصفارة الحكم الصيني مانينغ، كثالث نهائي عربي تشهده البطولة في تاريخها.

وقال موقع الاتحاد الآسيوي أن منتخب قطر أصبح تاسع منتخب يصل إلى نصف نهائي كأس آسيا في نسختين متتاليتين، بعدما سجل ظهوره الأول على الإطلاق في هذه المرحلة بالنسخة الماضية عام 2019 في الإمارات العربية المتحدة عندما توج باللقب.