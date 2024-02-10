ضبط وافد بطبرق مطلوب على ذمة قضية في مديرية أمن إجدابيا

10 فبراير، 2024 11:10 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن طبرق، اليوم السبت، أن التمركز الأمني باب الزيتون شرقي المدينة تمكن من ضبط وافد مصري الجنسية مطلوب لدى مديرية أمن إجدابيا.

وأوضحت المديرية في بيان أن الغرفة الأمنية التابعة لها استلمت برقية عاجلة من قبل مديرية أمن إجدابيا بأن هناك سائق شاحنة مصرية مطلوب على ذمة قضية وتفيد المعلومات بأنه في طريقه إلى مصر.

 أشارت المديرية إلى أنه فور استلام البرقية تم التعميم وإلقاء القبض على المتهم وإبلاغ مديرية أمن إجدابيا واستلامه من قبل اللجنة المرسلة.

وقالت المديرية أن ذلك يأتي في إطار التعاون الأمني المشترك بين كافة مديريات الأمن والأجهزة الأمنية.

يشار أن التمركز الأمني باب الزيتون شرق طبرق بحوالي 15 كيلو من يعتبر من أهم التمركزات الأمنية التي تقوم بضبط قضايا كثيرة لموقعه في نهاية مزدوج طريق طبرق أمساعد.

 

 

10 فبراير، 2024 11:10 ص
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