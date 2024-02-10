صبراتة.. ضبط 3 شبان حاولوا الهجرة نحو أوروبا بقارب صيد مسروق

أخبار ليبيا 24

أعلن مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن صبراتة، محمد اشتيوي، عن إحباط محاولة ثلاثة شبان من المدينة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر قارب صيد مسروق من أحد البحارة.

وقال اشتيوي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، أمس الجمعة، أنهم تلقوا بلاغاً من قبل غرفة الاتصالات الرئيسية بوزارة الداخلية حول نداء استغاثة من قبل ولي أمر أحد الشبان بشأن تعطل القارب الذي كان على متنه ابنه رفقة آخرين بعرض البحر قبالة شواطئ المدينة وطلب التدخل لإنقاضهم.

وأوضح اشتيوي، أنه تم تكليف أحد دوريات وحدة التحري والقبض بمركز شرطة صبراتة، والتنسيق مع جهات الاختصاص والدخول الفوري للبحر للبحث عن المعنيين، لافتاً إلى أنه بعد التوجه إلى أحد مرافئ الصيد بالمدينة تم ضبط شابين بالمكان بعد الاشتباه بهما كونهما على علاقة بالواقعة، وبالاستدلال معهما اعترفوا بالتواصل مع المعنيين، وضبط لديهم مقطع فيديو مسجل من على متن القارب المتعطل تم على إثره التعرف على هوية الأشخاص، واتضح أن القارب مسروق وعليه بلاغ من قبل أحد البحارة صباح الجمعة بدائرة مركز شرطة صبراتة.

وأضاف اشتيوي، أنه تم التنسيق مع حرس السواحل بنقطة مليتة والدخول للبحر ليتم ضبطهم واقتيادهم إلى مركز الشرطة المختص لإتمام الإجراءات، لافتا إلى أنهم كانوا بصدد الهجرة إلى أوروبا، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وتم إيداعهم الحجز.