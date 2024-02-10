شاب ينتحر شنقًا داخل الحجز .. بعد القبض عليه على ذمة عدة قضايا

أخبار ليبيا 24

عثر عناصر الأمن بمركز شرطة غريان على الموقوف “سيف نجمي الأبيض” جثة هامدة بعد أن قام بشنق نفسه داخل المركز.

وقال مصدر أمني في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن الشاب تم ضبطه على تمام الساعة 4:00 أمس الجمعة، لافتًا إلى أنه مطلوب على ذمة عدة قضايا بينها عملية سرقة لسيارة .

وأكد المصدر الأمني أن الأبيض تم العثور عليه مشنوقاً اليوم على تمام الساعة 6:00 م.

وأوضح المصدر الأمني، أن الشاب أحد سكان منطقة اليعاقيب في غريان، وتم تسليمة إلى مستشفى المدينة لعرضة على الطب الشرعي، للكشف عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله .