دون تسجيل ضحايا.. اشتباكات مسلحة بين مجموعات تابعة لحكومة الدبيبة بمدينة غريان

أخبار ليبيا 24

تشهد مدينة غريان توتر وانتشار لسيارات مسلحة، على خلفية مداهمة قام بها عناصر جهاز الدعم والاستقرار الذي يرأسه عبد الغني الككلي الشهير بـ”غنيوة”، لمقر مكافحة الإرهاب الذي يرأسه مختار الجحاوي.

المقر الذي شهد الاشتباكات يبعد حوالي (10 كم عن وسط مدينة غريان) بالقرب من مخازن أبو معاد، وتمت مصادرة الأسلحة والسيارات التي تتواجد بمقر مكافحة الإرهاب، ولم تسجل الاشتباكات سقوط قتلى أو جرحى حتى الآن.

وقالت مصادر محلية لأخبار ليبيا 24 إن المدينة حاليًا تشهد هدوء حذر، تزامناً مع انتشار سيارات والآليات مسلحة للدعم والاستقرار وسط وبمداخل ومخارج مدينة غريان.

وأفاد الشهود، بخروج رتل تابع لقوة المكافحة باتجاه مدينة غريان، فيما انتشرت قوة من الاستقرار واللواء 555 في مناطق واسعة من بينها منطقة الهيرة، كما خرجت قوة من أبوسليم لدعمها، والتي يسمع فيها أصوات الرصاص، حسب الشهود.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حدّة الاشتباكات، حيث تم إطلاق قنابل يدوية وقذائف صاروخية من الجانبين، كما سمعت على نطاق واسع أصوات إطلاق الرصاص، وهو ما أثار هلع المواطنين، بينما لم يتم الإعلان حتّى الآن عن سقوط ضحايا.