توقيت مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

أخبار ليبيا 24

تتجه الأنظار اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لليبيا إلى ملعب لوسيل في العاصمة الدوحة؛ حيث تقام المباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم بين منتخب قطر حامل اللقب وصاحب الضيافة، ونظيره الأردني الذي يخوض النهائي الآسيوي أول مرة في تاريخه.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لليبيا، ويديرها الحكم الصيني ما نينغ.

وتعتبر هذه هي المواجهة العربية الخالصة الثالثة في تاريخ كأس آسيا، بعد نسخة عام 1996 الذي فازت فيه السعودية باللقب على حساب الإمارات، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي وحسمها “الأخضر” بركلات الترجيح 4-2، ونسخة 2007 التي توج فيها العراق باللقب بعد فوزه على السعودية 1-0.

ويتفوق المنتخب القطري بفوزه على نظيره الأردني 12 مرة، مقابل 6 انتصارات للنشامى، وتعادل المنتخبان في 5 مباريات.