تقلبات جوية على أغلب مناطق البلاد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تقلبات جوية على أغلب مناطق ليبيا مصحوبة برياح نشطة إلى قوية مثيرة للأتربة و الغبار مع تكاثر للسحب من حين لآخر.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة مغطاة بالسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

والرياح جنوبية غربية إلي جنوبية نشطة إلى قوية السرعة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية تتحول مساء الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20–26)مْ.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر على زلة – مرادة وبعض المناطق المجاورة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا.

والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة إلى قوية يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الإثنين إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(19–25)مْ .

أما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة علي فزان وبعض المناطق المجاورة لها.

والرياح جنوبية غربية إلي جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال تتحول مساء الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(25–30)مْ ولا تتجاوز (22)مْ علي غدامس والحمادة.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد علي الواحات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

والرياح الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا يوم الغد على المناطق تتحول يوم الإثنين إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22–25)مْ.