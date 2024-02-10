تقدر بـ 400 ألف دينار.. القبض على شخص بتهمة سرقة مسوغات ذهبية من عمته

أخبار ليبيا 24

ألقت، شرطة مركز حي الأندلس، القبض على شخص، بتهمة سرقة مسوغات ذهبية، مملوكة لـ “عمته”، تقدر قيمتها بـ 400 ألف دينار ليبي.

وأفادت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، أن مركز حي الأندلس تلقى بلاغا من مواطنة مفاده تعرضها للسرقة.

وأضافت المديرية، أن المواطنة اتهمت في بلاغها، ابن أخيها، بسرقة، مسوغاتها الذهبية، والتي قدرتها بنحو 400 ألف دينار ليبي.

وقال مديرية أمن طرابلس، إن رئيس المركز شكل فريقا للتحري وضبط المطلوب. وأضافت، أن خلال ساعتين تمّ ضبطه وإحضاره والاستدلال معه، واتخذت الإجراءات القانونية بإحالته للنيابة موقوفا.