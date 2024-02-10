بمشاركة “14” دولة عربية وأفريقية وأوروبية.. انطلاق أعمال المؤتمر السياحي الدولي الأول في بنغازي

أخبار ليبيا 24

افتتح وزير السياحة والآثار بالحكومة الليبية، علي قلمة، رفقة عدد من النواب ووزراء الحكومة الليبية وممثلي القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، والوفود المشاركة؛ خيمة معرض التراث بقاعة مجمع تيبستي السياحي.

جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر السياحي الدولي الأول حول السياحة، والذي عقد اليوم في بنغازي تحت شعار “تحديات – استثمار – استدامة” برعاية وإشراف وزارة السياحة والآثار بالحكومة الليبية خلال الفترة من 10 و11 فبراير وبمشاركة أكثر من 14 دولة عربية وأفريقية وأوروبية..

وألقى وزير السياحة والآثار بالحكومة الليبية كلمة افتتاحية ثمّن فيها جهود اللجان التي عملت لتنظيم المؤتمر بعد أكثر من ثلاثين سنة عجاف مرت على قطاع السياحة الليبي.

وشدد وزير السياحة بدور القوات المسلحة في تطهير البلاد لخلق الأمن والأمان الذي يشكل البيئة الملائمة لقطاع السياحة، مبيناً أن المؤتمر يعد بؤرة التقاء للعديد من الباحثين في هذا المجال، ونقطة جذب للسياحة والاستثمار والصناعة والتنمية المستدامة.

وتجول الوزير رفقة ضيوف المعرض والحضور داخل الخيمة، التي تحوي مقتنيات تراثية وأشغال يدوية تحاكي تاريخ الشعب الليبي وتعبر عن تنوع ثقافاته وعمق جذوره في التاريخ، كما تتضمن الخيمة أيضاً عروضاً للأزياء الشعبية والتراثية الليبية والأكلات.