بكين تلغي ودية الأرجنتين مع استمرار تداعيات ميسي

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أعلن، الاتحاد الصيني لكرة القدم، اليوم السبت، إلغاء مباراة الأرجنتين، الودية أمام ساحل العاج، والتي كان من المقرر إقامتها في بكين في مارس، وذلك بعد رد فعل عنيف على عدم مشاركة، ليونيل ميسي، في مباراة في هونغ كونغ.

وجاء، إعلان بكين، بعد يوم من إلغاء السلطات الرياضية، في هانغتشو مباراة ودية، بين الأرجنتين ونيجيريا، بعد أن تسبب فشل ميسي، في اللعب مع إنتر ميامي، في هونغ كونغ، يوم الأحد، في غضب واسع النطاق، بين المشجعين.

وقال، اتحاد بكين لكرة القدم، في بيان لوسائل الإعلام المحلية: “بكين لا تخطط في الوقت الحالي لتنظيم المباراة التي كان من المقرر أن يشارك فيها ليونيل ميسي”.

وظهر ميسي، الذي لم يلعب في مباراة ودية، في هونغ كونغ، بسبب تعرضه لإصابة، كبديل في الشوط الثاني، يوم الأربعاء، في مباراة إنتر ميامي الودية، ضد فيسيل كوبي، في طوكيو.

وأعلن منظمو، مباراة هونغ كونغ الودية، تاتلر آسيا، عن استرداد 50٪ من قيمة التذاكر، والتي تصل تكلفتها إلى ما يقرب من 639 دولارًا، بعد انتقادات من حكومة هونغ كونغ.