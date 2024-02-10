القبض على مهاجرين غير شرعيين تسللوا للبلاد عبر الحدود مع الجزائر

أخبار ليبيا 24

أعلنت الكتيبة 17 حرس الحدود، القبض على مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، تسللوا للأراضي الليبية عبر الحدود مع دولة الجزائر.

وقالت الكتيبة في بيان لها عبر فيسبوك اليوم السبت، إنه انطلاقا من الشعور بالمسؤولية، والتي هي حماية حدود ليبيا البرية والمناطق الصحراوية، ومكافحة التهريب والحد من الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الأنشطة الأخرى قام أفراد الكتيبة 17 حرس حدود الواقعين في نقطة الكربة، بتسيير دورية متحركة، وذلك لحماية الحدود ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية”.

وأضافت أنه خلال هذه الدورية ألقى القبض على مجموعة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، كانت تحاول التسلل للأراضي الليبية من الحدود الجزائرية.

وأكدت الكتيبة أنه تمت إحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية معهم.