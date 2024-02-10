الفلسطينيون يستعدون لهجوم إسرائيلي شامل على رفح

أخبار ليبيا 24

قال مسعفون، اليوم السبت، إن غارات جوية إسرائيلية، قتلت 17 شخصا في مدينة رفح، خلال الليل، فيما ينتظر أكثر من مليون فلسطيني متكدسين، في المدينة الحدودية بقطاع عزة، هجوما شاملا، مع تدمير بقية القطاع وعدم ترك، أي مكان للفرار إليه.

وبعد مرور أربعة أشهر، على الحرب في غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أمر الجيش بوضع خطة، لإجلاء سكان رفح، وتدمير أربع كتائب تابعة لحماس، يقول إنها منتشرة هناك.

ولم تبق أي، منطقة أخرى سالمة نسبيا، في قطاع غزة الصغير. وحذرت وكالات الإغاثة، من أن أعدادا كبيرة من، المدنيين قد يموتون.

أنقاض

وفي الوقت نفسه، تحول جزء كبير من قطاع غزة إلى أنقاض، حيث دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مساحات واسعة من البلدات بالغارات الجوية ونيران المدفعية والتفجيرات الخاضعة للرقابة. وأدى ذلك إلى تشريد أكثر من 85٪ من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ولجأ معظم النازحين، إلى رفح في أقصى الجنوب على الحدود مع مصر، لكن بعد فشل محادثات وقف إطلاق النار، قال نتنياهو هذا الأسبوع، إن القوات الإسرائيلية، ستواصل القتال حتى “النصر الكامل”، بما في ذلك في رفح.

وقال مسؤولون طبيون إن غارة جوية، ليلة الجمعة، على أحد المنازل في رفح، أسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات، بينما قتلت غارة ثانية ستة أشخاص في منزل آخر.