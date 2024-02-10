السويحلي يفوز على الخمس بهدفين دون رد

10 فبراير، 2024 1:13 م
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أخبار ليبيا 24

تمكن فريق السويحلي من الفوز على الخمس بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما الجمعة ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الإياب لمنافسات المجموعة الثانية من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز السويحلي هدف التقدم في الدقيقة 48 عن طريق لاعبه محمود والو، قبل أن يتمكن لاعبه إسماعيل التاجوري من تعزيز الفارق في الوقت بدل الضائع عبر تسجيله الهدف الثاني، لينهي المباراة بهدفين نظيفين.

وبذلك يرتفع رصيد السويحلي إلى 14 نقطة في المركز الرابع موقتا، بينما تجمد رصيد الخمس عند ثماني نقاط.

10 فبراير، 2024 1:13 م
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