الجيش الباكستاني يدعو لتشكيل حكومة موحدة

10 فبراير، 2024 8:39 م
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في بيانٍ له ، دعا قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، السبت، القادة السياسيين لوضع مصالحهم الشخصية جانبا، وتوحيد جهودهم لتشكيل “حكومة موحدة”.

وقال قائد الجيش، أن التعددية يمكن تمثيلها بشكل جيد من قبل حكومة واحدة يتم تشكيلها من كافة القوى الديمقراطية.

وأضاف عاصم أن الشعب بحاجة إلى أيدي قوية ولمسة شفاء  للابتعاد عن سياسة الفوضى والاستقطاب التي لا تناسب البلاد.

يذكر أن الخميس الماضي قد شهد انتخابات برلمانية في البلاد لاختيار 226 نائباً  من بين أكثر من 5 آلاف مرشح.

10 فبراير، 2024 8:39 م
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