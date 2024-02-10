التعادل يحسم قمة الجولة العاشرة من الدوري بين النصر وضيفه الأخضر

أخبار ليبيا 24

حسم التعادل بهدفين لكل فريق مباراة قمة مواجهات الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم التي جمعت بين فريق النصر وضيفه الأخضر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب شهداء بنينا لصالح فريق الأخضر بهدفين سجلهما أمجد بن عبدي في الدقيقة 32 ويونس الحجازي في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني تمكن النصر من العودة في النتيجة بإحراز هدف في الدقيقة 70 عن طريق لاعبه المتحرف أوروك، وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بلغت الإثارة قمتها عندما تمكن النصر من إحراز هدف التعادل بواسطة علي سلامة، لتصبح النتيجة التعادل بهدفين لكل فريق، وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة.

وتمكن النصر من تعزيز صدارته لقمة ترتيب المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، بينما ارتفع رصيد الأخضر إلى 18 نقطة.