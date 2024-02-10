إقامة الملتقى الأول للدبلوماسية الشبابية بالعاصمة طرابلس

أخبار ليبيا 24

نظمت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت الملتقى الأول للدبلوماسية الشبابية في مدينة طرابلس تحت شعار “شبابنا جيل … ورسالة”.

وحضر الملتقي وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير رندة غريب، ومدير إدارة الشؤون الأفريقية، وعددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالدولة الليبية وعددا من الدبلوماسيين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشاركة اعضاء من برلمان الشباب الليبي والمجالس المحلية للشباب بالبلديات، بالإضافة إلى الشباب النشطاء والمهتمين بالدبلوماسية الشبابية .

وتضمن الملتقى حسب وزارة الشباب جلستين حواريتين تناولت مفهوم الدبلوماسية وأهميتها للشباب و التحديات التي تواجه الشرائح الشبابية بالعمل في المجالات الدبلوماسية، وكذلك البرامج والمبادرات التي تدعم الدبلوماسية الشبابية والتجارب السابقة لعدد من السفراء السابقين والعاملين بالسلك الدبلوماسي.

وتضمن الملتقى عرض كلمة وزير الشباب فتح الله الزني في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كتجربة دبلوماسية لأحد الدبلوماسيين الشباب وتأكيد أهمية الخطاب الدبلوماسي وتمثيل وتشريف الوطن في المؤتمرات والندوات والمحافل الدولية.

وأكدت وكيل الوزارة أن وزارة الشباب منذ نشأتها اتخذت في اولوياتها تمكين الشباب في العديد من المجالات وبناء قدرات ودعم الشباب القيادية وخاصة في مجال الدبلوماسية الشبابية التي تأتي ضمن الخطوات الثلاث الرئيسة التي تنتهجها الوزارة وهي تنمية وتمكين ورعاية الشباب.