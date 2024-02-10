إقامة الملتقى الأول للدبلوماسية الشبابية بالعاصمة طرابلس

10 فبراير، 2024 8:58 م
0 0

أخبار ليبيا 24

نظمت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت الملتقى الأول للدبلوماسية الشبابية في مدينة طرابلس تحت شعار “شبابنا جيل … ورسالة”.

وحضر الملتقي وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير رندة غريب، ومدير إدارة الشؤون الأفريقية، وعددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالدولة الليبية وعددا من الدبلوماسيين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشاركة اعضاء من برلمان الشباب الليبي والمجالس المحلية للشباب بالبلديات، بالإضافة إلى الشباب النشطاء والمهتمين بالدبلوماسية الشبابية .

وتضمن الملتقى حسب وزارة الشباب جلستين حواريتين تناولت مفهوم الدبلوماسية وأهميتها للشباب و التحديات التي تواجه الشرائح الشبابية بالعمل في المجالات الدبلوماسية، وكذلك البرامج والمبادرات التي تدعم الدبلوماسية الشبابية والتجارب السابقة لعدد من السفراء السابقين والعاملين بالسلك الدبلوماسي.

وتضمن الملتقى عرض كلمة وزير الشباب فتح الله الزني في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كتجربة دبلوماسية لأحد الدبلوماسيين الشباب وتأكيد أهمية الخطاب الدبلوماسي وتمثيل وتشريف الوطن في المؤتمرات والندوات والمحافل الدولية.

وأكدت وكيل الوزارة  أن وزارة الشباب منذ نشأتها اتخذت في اولوياتها تمكين الشباب في العديد من المجالات وبناء قدرات ودعم الشباب القيادية وخاصة في مجال الدبلوماسية الشبابية التي تأتي ضمن الخطوات الثلاث الرئيسة التي تنتهجها الوزارة وهي تنمية وتمكين ورعاية الشباب.

10 فبراير، 2024 8:58 م
0 0

المزيد من الأخبار

صورة رمزية

تقدر بـ 400 ألف دينار.. القبض على شخص بتهمة سرقة مسوغات ذهبية من عمته

10 فبراير، 2024 5:33 م

وزارة العمل بحكومة حماد تبحث دعم المشروعات المتوسطة والصغرى مع المصرف الريفي

10 فبراير، 2024 3:31 م

مؤسسة النفط تبدأ في زراعة مليون شجرة ضمن مبادرة “نفكر بالغد” للحد من انبعاثات الكربون

10 فبراير، 2024 2:59 م

إحباط تهريب 105 مهاجرين بمنطقة العلوص في غرب ليبيا

10 فبراير، 2024 2:25 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى