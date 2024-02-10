إحباط تهريب 105 مهاجرين بمنطقة العلوص في غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

أحبطت، دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، عملية تهريب مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا، عبر الشواطئ الليبية.

وألقت الدوريات، القبض على 105 مهاجرين، من الجنسية الإفريقية، داخل سكن للعمالة الوافدة، يستخدم في أعمال الهجرة غير القانونية بمنطقة العلوص.

وقالت، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، اليوم السبت، إنّه اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم لجهات الاختصاص.

يأتي ذلك، بينما تمكنت مديرية أمن صبراتة، من إحباط عملية تهريب مماثلة في صبراتة؛ حيث داهمت المديرية، أوكار تجميع المهاجرين غير النظاميين، بضواحي المدينة.

وأفادت المديرية، في بيان الجمعة، بضبط شخص مسؤول عن إدارة المكان، فضلا عن عدد كبير من المهاجرين، كانوا يستعدون للإبحار، دون أن تحدد عددهم.

وأشار البيان إلى، أنّه تمّ التحفظ، على المهاجرين، وغلق المكان، واتخاذ الإجراءات القانونية، بالخصوص تنفيذًا لأوامر النيابة العامة.