ألمانيا: سنبذل كل جهودنا لتحقيق حل دولتي فلسطين واسرائيل

10 فبراير، 2024 9:15 م
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في تصريحٍ له عقب لقاءه بالرئيس الامريكي جو بايدن ، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين

وأكد شولتس على أهمية تحقيق حل الدولتين الذي سيمكن من التعايش السلمي بين إسرائيل والدولة الفلسطينية.

وذكر أن الولايات المتحدة وألمانيا والعديد من الدولة الأخرى متفقون على حل الدولتين، مضيفا “سنبذل قصارى جهدنا لجعل هذا التطور (حل الدولتين) ممكنا”.

وأشار شولتس إلى أن حل الدولتين مهم لأنه يضع الأساس للتعاون الجيد والمطلوب بين إسرائيل وجيرانها العرب الذي يصب في صالح مستقبل المنطقة

10 فبراير، 2024 9:15 م
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