من بنغازي إلى مرسى مطروح .. السعييدي يوقع اتفاقية لتنفيذ خط سكة حديد

أخيار ليبيا 24

وقع وزير الاستثمار بالحكومة الليبية علي السعيدي مع ائتلاف شركات BFI الصينية وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية اتفاقية لتنفيذ سكة حديدية تنطلق من مدينة بنغازي وصولاً إلى مرسى مطروح المصرية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاستثمار بالحكومة الليبية أنه سيتم العمل بشكل فعلي في تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها بمقر وزارة الاستثمار بمدينة بنغازي فور تسلم الخرائط المعتمدة من قبل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية .

وأشارت وزارة الاستثمار إلى أنها ستحقق قفزات كبيرة في قطاعات النقل بتوقيع هذه الاتفاقية حيث تقبع الدولة الليبية في مراكز متأخرة بين دول العالم في النقل البري والسكك الحديدية .

يشار إلى أنه ضمن خطة الوزارة أيضا مناطق وبلديات أخرى ستصل لها السكك إلى أن تغطي الدولة الليبية بشكل كامل.

ووقع الاتفاق تحت مظلة وزارة الاستثمار بحضور كل من ممثل ائتلاف شركات BFI صالح عطية رئيس الائتلاف ورئيس مجلس إدارة الطرق الحديدية سعيد سالم الكيلاني ونائب رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروع الطرق الحديدية ابريك عبد الله ومدير فرع بنغازي بالجهاز بوبكر الجهيمي ومستشار الائتلاف مظفر جبريل.