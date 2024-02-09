مطلع مارس المقبل.. مايك تايسون في بنغازي ونزال جديد للملاكم الليبي سعد الفلاح

أخبار ليبيا 24

أعلن الملاكم الليبي، سعد الفلاح، أنه سيخوض نزالا جديدا في الأول من شهر مارس المقبل، عندما يوجه الملاكم الإيفواري، أداما كونيه، في حدث عالمي يستضيفه مجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي، ضمن بطولة “WBC” الأفريقية.

وقال الفلاح عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “أن النزال سيكون حدثا عالميا في صراع على اللقب العالمي”، مشيرا إلى أن عددا من أساطير الملاكمة سيشهدون النزال أمام البطل الإيفواري .

وأكد الفلاح إن الملاكم الأسطوري مايك تايسون سيكون على رأس الأساطير التي ستشهد النزال العالمي.

وأعرب البطل الليبي سعد الفلاح عن سعادته بخوض النزال المرتقب في ليبيا وأمام جمهوره، مقدما شكره لرئاسة الأركان الوحدات الأمنية على هذا الإنجاز.