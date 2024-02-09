محكوم سبع سنوات..أمن بنغازي: التحريات تضبط أحد المطلوبين في عدة قضايا 

أخبار ليبيا 24

كشفت مديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة، أن قسم التحريات العامة ضبط أحد المطلوبين في عدة قضايا.

وأوضحت المديرية أن القضايا تتمثل في المواقعة بالقوة والاعتداء بالضرب وتهديد مواطنين وصادر بحقه أحكام غيابية بالسجن لمدة سبع سنوات.

وأكدت أن معلومات وردت عن أحد الخارجين عن القانون ومطلوب لدى النيابة العامة، أصدر رئيس قسم التحريات عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وأفادت أن عقب خروج أعضاء التحريات للبحث والتحري وضبط المطلوب أسفرت جهودهم عن تحديد مكان تواجد الشخص المطلوب.

وأشارت المديرية إلى أن أعضاء التحريات تمكنوا من ضبطه وتسليمه إلى مركز شرطة الحدائق كونه جهة الاختصاص.