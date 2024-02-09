مؤسسة النفط الهندية تجري محادثات لاستئناف عملياتها في ليبيا 

أخبار ليبيا 24

كشفت مسؤولة تنفيذية بمؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية، اليوم الجمعة، أن المؤسسة تجري محادثات لاستئناف عملياتها في ليبيا.

وقالت مديرة التنقيب في الشركة سوشما روات :”بمجرد بدء شركة أويل إنديا، ينطبق الأمر نفسه علينا، نحن أيضا في نفس الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية”.

وأضافت روات لصحفيين على هامش فعاليات أسبوع الطاقة الهندي في جوا أن الشركة تجري أيضا محادثات لزيادة الإنتاج في فنزويلا.

وفي وقت سابق من الأسبوع، ذكرت رويترز أن أويل إنديا تجري محادثات مع أطراف معنية لاستئناف الحفر في ليبيا بعد 13 عاما من خروج الشركة من البلاد بسبب عدم الاستقرار السياسي.وسحبت الشركتان موظفيهما من ليبيا في 2011.

وفي يناير الماضي، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في لبيبا فرحات بن قدارة، إن الحكومة وافقت على مشروع خط أنابيب بطول 700 كيلومتر لربط حقول مناطق سرت بميناءي راس لانوف والسدرة.