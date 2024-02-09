لأول مرة في ليبيا .. الحكومة الليبية تحضر للقمة الأفروعربية الأولى للتحول الطاقي

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية، مساء اليوم الجمعة، انطلاق التحضيرات والتجهيز لعقد القمة الأفروعربية الأولى للتحول الطاقي وطاقة الهيدروجين الأخضر، لأول مرة في ليبيا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الاجتماع التحضيري الأول عقد بمقر وزارة الاستثمار في مدينة بنغازي جمع كلاً من عبد الباسط العباني مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، وعبير العوامي رئيسة قسم الدراسات والاحصاء بوزارة الاسثمار الليبية وسليم الأوجلي مدير مكتب التعاون الدولي في الوزارة فيما مثّل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية نصر خالد عبدالكريم مدير إدارة التعاون الدولي.

وأضافت انه تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض برنامج التنسيق لإعداد القمة والاتفاق على آلية مشاركة وزارة الخارجية والتعاون الدولي واختُتم الاجتماع على أن يتم عرض تفصيلي بالخصوص لمعالي وزير الخارجية.

حيث أكد المجتمعون خلال اللقاء أن استثمار ليبيا في الطاقات المتجددة يمثل فرصة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية مما يُمكن لليبيا أن تستفيد من مواردها الطبيعية الغنية وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق استقلالية أكبر في مجال الطاقة.