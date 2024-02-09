غوتيريش: المجاعة والمرض يعصفان بغزة ويجب وقف إطلاق النار فوراً

في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك ، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن “المجاعة والمرض يعصفان بالفلسطينيين في غزة، بالإضافة إلى الموت والدمار الناجمين عن العمليات العسكرية”.

وشدد الأمين العام ، على وجوب التوصل إلى وقف لإطلاق نار إنساني قبل وقوع “مأساة رهيبة في مدينة رفح المهددة بعملية عسكرية إسرائيلية”.

وأكد أن “نصف سكان قطاع غزة تم دفعهم إلى مدينة رفح، وذهابهم إليها لم يكن بإرادتهم، ويجب التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني قبل أن تكون رفح مسرحا للمأساة الرهيبة التي شهدناها سابقا في خان يونس وأجزاء أخرى من غزة”.

وأردف: “سأواصل العمل بإصرار من أجل حصول الشعب الفلسطيني على دولته الخاصة وإنهاء الاحتلال”.