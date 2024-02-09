طقس مستقر يتحول إلى متقلب غدا على مناطق شمال ليبيا

9 فبراير، 2024 10:03 ص
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أخبار ليبيا 24

يسيطر الطقس المستقر، اليوم الجمعة، على أغلب مناطق ليبيا؛ حيث درجات حرارة معتدلة، وتتراوح ما بين 18 و25 درجة مئوية.

وقال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن من المتوقع حدوث تقلبات جوية، بداية من مساء الغد، على أغلب مناطق الشمال.

وأضاف، أن الأجواء المتقلبة تكون مصحوبة، برياح جنوبية غربية إلى جنوبية نشطة إلى قوية؛ مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار إلى من المتوقع، تكاثر السحب على ،بعض مناطق الشمال الغربي، واحتمال سقوط أمطار متفرقة.

 

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9 فبراير، 2024 10:03 ص
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