ضربة موجعة لعصابات الجريمة.. تحرير “79” مهاجرا في عملية أمنية في سبها

أخبار ليبيا 24

تمكن جهاز البحث الجنائي، من توجيه ضربة موجعة لعصابات الجريمة في الجنوب، بعد أن قام بتحرير 79 مهاجرا من زنزانات الخاطفين، وفق ما أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي.

وقالت الإدارة في بيان لها، إن الجهاز تمكن من ضبط تشكيل عصابي مكون من رجال ونساء يمتهنون خطف المهاجرين غير الشرعيين واحتجازهم لطلب الفدية المالية من ذويهم.

وأوضحت أن ذلك جاء في عملية أمنية نفذتها قوات جهاز البحث الجنائي المنتقلة من مدينة بنغازي والمكلفة بالعمل في مدينة سبها بالتعاون مع قوات فرع الجهاز سبها تمكنوا خلالها من تحرير “79” مهاجر غير شرعي بينهم “14” امرأة كانوا محتجزين لمدد متفاوتة داخل زنزانات أنشأتها العصابة للممارسة أفعالهم الإجرامية.

وأضاف البيان أن العملية جاءت بعد عمليات تحري قام بها جهاز البحث الجنائي كشفت وجود تشكيل عصابي يمتهن استدراج المهاجرين الأفارقة في مدينة سبها بإيهامهم بوجود عمل لهم ثم يقوموا باحتجازهم داخل زنزانات والاتصال بذويهم لطلب فدية مالية.

وبعد استيفاء التحريات وأخذ تأشيرة النيابة داهم القوات المكان المرصود وهو موقع بحي عبد الكافي في مدينة سبها وتمكنوا خلال المداهمة من ضبط التشكيل العصابي المكون من رجلين وامرأتين إضافة لتحرير المحتجزين.