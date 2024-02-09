ضبط مصنع للخمور في أحد منازل منطقة أبوعطني ببنغازي

9 فبراير، 2024 2:14 م
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أخبار ليبيا 24

تمكن أفراد قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي من ضبط منصع لإنتاج الخمور في المحلية في أحد منازل منطقة أبوعطني.

وقالت مديرية أمن بنغازي في بيان لها، الخميس، أنه وردت معلومات إلى أعضاء التحريات بالقسم حول المصنع وإدارته من قبل أخوين يقطنان المنزل، حيث جرى مداهمة الوكر بعد أخذ إذن النيابة العامة.

وأوضحت المديرية أن رجال الأمن عثروا على مصنع متكامل لصناعة الخمور المحلية، وكمية من الخمور وعدد من أسطوانات غاز الطهي والمعدات المستخدمة في التصنيع.

وأشارت المديرية إلى أن المصنع يديره شقيقان، لافتة إلى نقلهما إلى قسم البحث الجنائي حيث اعترفا بما نسب إليهما من اتهامات، ثم أحيلا إلى النيابة من حيث الاختصاص.

9 فبراير، 2024 2:14 م
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