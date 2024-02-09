ضبط أكثر من 24 ألف حبة ترامادول في امساعد

في بيانٍ له ، أعلن فرع جهاز البحث الجنائي ببلدية أمساعد الحدودية عن ضبط (24.743) حبة ترامادول ومنع دخولها للبلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز أن العملية تمت بعد ورود معلومات لفرع الجهاز ببلدية مساعد، تفيد بوجود مواد مهربة عبر الطرق المعدة للتهريب على الحدود الليبية المصرية ومن ضمن هذه المواد حبوب هلوسة نوع “ترامادول”.

وقال المكتب أن العملية تضمنت تكليف فريق بحث وتحري بالزي المدني على الطرق المعدة للتهريب على الحدود الليبية المصرية وإعداد كمين للمهربين الذين تمكنوا من الهروب باتجاه الحدود المصرية تاركين خلفهم شحنة حبوب الهلوسة التي قام عناصر الجهاز بتحريزها وإحالتها للنيابة العامة.