رئيس اللجنة التسييرية لنادي التحدي يعلن استقالته

أخبار ليبيا 24

أعلن سعيد رشوان، اليوم الجمعة، استقالته من رئاسة اللجنة التسييرية لنادي التحدي، مرجعا ذلك إلى الظروف الاجتماعية والصحية الخاصة.

واقترح رشوان، في بيان الاستقالة، تكليف اللاعب السابق، نجيب الورفلي، بمهام رئيس اللجنة التسييرية للنادي إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وأعرب رشوان، عن أمانيه بالتوفيق والنجاح للجنة التسييرية، ولنادي التحدي مزيدًا من النجاحات وتحقيق البطولات.

وتقدم رشوان، بالشكر والتقدير للذين كانوا عونا للجنة من الأخوة اللجنة التسييرية والجمعية العمومية وبعض من أبناء النادي

كما قدم اعتذاره من أي تقصير في واجبه اتجاه النادي أو أي إساءة لأحد من الزملاء في اللجنة التسييرية.

وأكد رشوان، أنّه سيكون عونا للنادي وللإدارة الجديدة، بما يملك من أمكانيات تدفع بالنادي والفريق إلى مكانه الطبيعي في المنافسة الرياضية.