رئيس أركان البحرية: التحديات التي تواجه البحرية الليبية تقتضي ضرورة تقديم الدعم العاجل

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس الأركان البحرية بالقوات المسلحة، اللواء شعيب الصابر، إن التحديات التي تواجه البحرية الليبية، تقتضي ضرورة تقديم الدعم العاجل، لتتمكن من أداء مهامها.

جاء ذلك، وفقا لتصريح المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، الخميس، بشأن اجتماع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري مع رئيس الأركان البحرية، اللواء شعيب الصابر.

وتمّ، خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر، حول عدد من القضايا المرتبطة، بأمن السواحل الليبية.

ومن ضمن القضايا، تهريب المخدرات، والهجرة غير النظامية عبر السواحل الليبية، والتعدي على الثروة السمكية، والتقارير الواردة بإلقاء النفايات، في المياه الإقليمية الليبية، والتعاون الدولي لحماية أمن البحر المتوسط.

تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بأمن السواحل الليبية والتي من ضمنها تهريب المخدرات، الهجرة غير النظامية عبر السواحل الليبية، التعدي على الثروة السمكية، والتقارير الواردة بإلقاء النفايات في المياه الإقليمية الليبية، والتعاون الدولي لحماية أمن البحر المتوسط.